Na véspera de Natal, duas pessoas morrem em acidente na BR-316, no Pará, neste domingo

Duas pessoas morreram em um acidente na BR-316, no Pará, neste domingo (24). A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que o sinistro de trânsito ocorreu por volta das 2h40 da madrugada, no quilômetro 128 daquela rodovia federal, no município de Nova Timboteua, no nordeste do Estado.

Foi uma colisão frontal, envolvendo um caminhão e um veículo de passeio. Ainda segundo a PRF, duas pessoas morreram. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do acidente.