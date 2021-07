Município paraense não registra crimes violentos letais há mais de 500 dias, diz PM

O município de Piçarra, no sudeste paraense, aparece em primeiro lugar no ranking dos municípios paraenses que estão há mais dias sem registro de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). De acordo com o Centro de Inteligência da Polícia Militar (Cint), desde o dia 29 de fevereiro de 2020, ou seja, há mais de 500 dias, o município está sem esse tipo de registro.

Em segundo lugar aparece Bannach, também no sudeste do Estado, que está sem registro de mortes violentas desde o dia 24 de julho de 2020. Em 3º Lugar, Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense, aparece sem homicídios e mortes violentas desde o dia 12 de agosto de 2020.

O ranking da PM segue com Rurópolis, na região do Tapajós, ocupando o 4º lugar, sem o registro de CVLI desde o dia 25 de agosto do ano passado. Mojuí do Campos, no oeste do Pará, em 5º, está sem esse registro desde o dia 28 de setembro. Já em 6º aparece São João da Ponta, no nordeste do Estado, sem registro de mortes violentas desde o dia 6 de outubro de 2020.

A 7ª colocação ficou para o município de Sapucaia, no sudeste do Estado, que está sem registo de CVLI desde o dia 10 de outubro do ano passado. A 8ª posição ficou com o município de Oeiras do Pará, que está sem registro de mortes violentas desde o dia 22 de novembro de 2020.

Santa Cruz do Arari, no Marajó, aparece em 9º lugar, sem qualquer registro desse tipo de crime desde o dia 30 de novembro de 2020. Soure, também no Marajó, está desde o dia 7 de dezembro do ano passado sem registro de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, ocupando a 10ª posição no ranking.

"Os resultados são frutos das ações da Secretaria de segurança Pública e Defesa Social do Estado, que, por meio da Polícia Militar, aumentou o quantitativo de policiais nas ruas, ampliou operações importante para o interior do Estado, garantiu suporte de novas viaturas, armamentos e equipamentos para tropa, além de investir no aperfeiçoamento técnico do efetivo por meio de cursos, orientações e palestras", disse a PM.