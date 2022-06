Mulher trans é morta por ex-companheiro que não aceitava fim do relacionamento, no Pará

Danielly do Carmo Santos, 24 anos, foi assassinada em frente a sua casa, pelo ex-companheiro, identificado como Erick Mateus Sousa Martins, por volta das 22h, da última quinta-feira (17), no município de Tucuruí, no sudeste do Pará. Familiares dela informaram que eles estavam juntos há cerca de três anos e Erick não aceitava o término do relacionamento. Ele está foragido após golpear a vítima com uma faca na altura do pescoço, depois de uma discussão.

Daiane Santos, irmã da vítima, contou que após o crime, a família e amigos tentaram socorrer Danielly, que foi atacada na rua Cametá, no bairro Vila Painel, próximo ao estádio de futebol Navegantão. Eles acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que a levou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, entretanto, a vítima não resistiu ao ferimento e morreu no local.

“Nós procuramos a polícia, eles informaram que estão à procura dele [Erick], que deixou documentos e a moto dele no local depois de matar a minha irmã”, contou Daiane. A vítima era mulher trans e trabalhava em um salão de beleza. Nas redes sociais, várias pessoas manifestaram indignação com o caso, já que Danielly era uma pessoa bastante conhecida e querida no município. Família e amigos se mobilizam com uma campanha para arrecadar fundos e custear o sepultamento.

Beatriz Souza, sobrinha Danielly, está bastante abalada com a perda da tia. Nas redes sociais, ela participa de uma outra mobilização, desta vez para ajudar a polícia a descobrir o paradeiro de Erick. Beatriz descreveu como era a tia no dia a dia. “Ela era alegre, fazia amizade por onde passava, amava dançar, sair, muito trabalhadora e muito querida por muita gente”, afirmou.

A Polícia Civil investiga o caso e as linhas das investigações apontam para feminicídio. Quem tiver informações que possam contribuir para a captura de Erick Mateus Sousa Martins pode ligar para os números 190 ou (94) 98110-0176. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Canais de denúncia de violência contra a mulher

Disque Denúncia: 181

Ciop: 190

Whatsapp: (91) 98115-9181