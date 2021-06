Mulher tenta fugir, mas é presa com 70 papelotes de drogas no bairro do Sideral, em Belém

Uma mulher foi presa com 70 papelotes de drogas após ser flagrada com o material entorpecentes por agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM). Segundo informações divulgadas pela PM neste domingo (20), a suspeita estava em um terreno baldio, onde tentou se desfazer de um pacote que continha maconha e cocaína prontas para a comercialização.

Os militares realizavam rondas pela invasão da Portelinha, na madrugada de sábado (19), quando perceberam a mulher em atitude suspeita. Ainda conforme o relato policial, ao perceber a aproximação da equipe, a acusada ainda tentou fugir e se desfazer do pacote que carregava, mas foi capturada. Durante a abordagem, os militares constataram que no pacote estavam 66 papelotes de cocaína e seis de maconha.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzida junto com os entorpecentes apreendidos para a Seccional da Marambaia onde passou pelos procedimentos legais cabíveis.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.