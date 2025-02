Mulher suspeita de homicídio é presa em Altamira; comparsa foragido também foi capturado

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (19), Joice Lima Braga, conhecida como “Lírios”, principal suspeita do atentado a tiros que matou Jaciara Severino da Silva, de 25 anos, e deixou Weverson Pereira da Silva gravemente ferido. O crime ocorreu na noite de terça-feira (18), em Altamira, sudoeste do Pará.

Durante a operação, as forças de segurança também capturaram Carlos Eduardo dos Santos, o “Charada”, que estava foragido do sistema prisional paraense. Além das prisões, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, munições, uma motocicleta roubada e uma grande quantidade de entorpecentes.

Segundo a polícia, ao ser abordada, “Lírios” portava um revólver carregado e cerca de 51 gramas de uma substância semelhante à cocaína. Ela afirmou que a droga seria entregue a Carlos Eduardo, encontrado horas depois.

Durante o interrogatório, a suspeita confessou ter sido a autora dos disparos contra Jaciara e Weverson. Ela também revelou que queimou as roupas usadas no crime, mas manteve o capacete utilizado no momento do ataque.

Já Carlos Eduardo, ao ser capturado, admitiu que estava foragido do sistema prisional e levou os policiais até sua residência, onde foram encontradas uma moto roubada e aproximadamente 1,5 kg de drogas. No local, um terceiro suspeito, identificado como Maicon Dheimison Rodrigues, o “FN” ou “Monstrão”, conseguiu fugir ao perceber a chegada da polícia.

O crime

O crime aconteceu na rua Maria Salvador Fais, no conjunto Santa Benedita, bairro São Domingos. As vítimas estavam em frente a uma residência quando uma pessoa de capacete se aproximou e abriu fogo. Após os disparos, o atirador fugiu.

Jaciara chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu ​durante a transferência para uma unidade de saúde. Já Weverson sobreviveu e segue em recuperação.

A ação policial desta quinta-feira (20) foi coordenada por equipes da 22ª Seccional Urbana de Polícia Civil, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (PM) e do 16º Batalhão de Polícia Militar.