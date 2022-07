Mulher se passava por funcionária de banco para roubar dinheiro de clientes no Pará

A Polícia Militar do Pará prendeu uma mulher que se passava por funcionária de um banco para enganar aposentados e ribeirinhos que aguardavam na fila do caixa eletrônico para sacar dinheiro ou fazer transferências. O caso ocorreu na última sexta-feira (15), no município de Porto de Moz, no sudoeste do Pará. Com informações do site Confirma Notícia.

Os militares tiveram conhecimento do caso, após receberem denúncias de testemunhas do golpe. Segundo a PM, a golpista se apresentava como funcionária do local e oferecia ajuda para aposentados, ou pessoas naturais da área ribeirinha, com pouca informação e sem conhecimento sobre o funcionamento do caixa eletrônico.

A mulher, que não teve o nome identificado, rondava as vítimas na fila, e quando percebia que alguém estava com dificuldade, se oferecia para realizar o serviço como se fosse funcionária do banco. Ela se comportava de forma educada e com linguagem técnica, ganhando a confiança das vítimas, que entregavam o cartão e a senha.

Entretanto, em vez de ajudar, a suspeita fazia transferências para a sua própria conta. Quando as pessoas começaram a perceber o golpe, acionaram a Polícia Militar e ela acabou detida sob a acusação de estelionato.Ainda de acordo com os policiais militares, a golpista foi presa em flagrante.