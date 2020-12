Mulher que atuava em empresa que dava golpes em clientes é presa em Belém

Suellem Cristina Pantoja da Silva, 20 anos, foi presa em flagrante pelo crime de estelionato na tarde desta terça-feira (16), em Belém. Segundo a polícia, ela trabalha em uma empresa que oferece falsas cartas de crédito para veículos. Até o momento, pelo menos cinco vítimas do golpe registraram boletim de ocorrência na Seccional Urbana da Sacramenta.

A Polícia Civil informou que a empresa que realizava os golpes se chama "ITZ Capital" e fica localizada na avenida Senador Lemos. Para ter acesso às cartas, a vítima depositava uma parte do valor e, no mesmo ato, assinava um contrato.

A primeira vítima depositou o valor de R$ 5 mil. Já uma outra vítima depositou R$ 3 mil. A promessa que era feita era de que a carta de crédito seria entregue em alguns dias para as vítimas retirarem seus veículos.

Ainda de acordo com a polícia, com o tempo, os funcionários da empresa mudavam de número e não atendiam mais as ligações das vítimas. Inclusive a empresa teria mudado de local há pouco tempo.

A autora do golpe foi presa em flagrante enquanto tentava ludibriar uma das vítimas, que entregaria mais R$ 2 mil com a falsa promessa de receber a carta de crédito. Até agora, cinco vítimas foram à delegacia para denunciar o caso. A reportagem tentou contato com a empresa, mas até a publicação desta matéria, não obteve resposta.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

