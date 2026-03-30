Mulher presa suspeita de atear fogo em criança de 3 anos após briga

Uma mulher de 23 anos foi presa pela Polícia Civil do Maranhão na tarde desta segunda-feira (30/3), em Mirinzal (MA). Ela é suspeita de ter provocado um incêndio e tentado matar uma criança de 3 anos no município de Porto Rico (MA).

Conforme as investigações, o crime ocorreu no último sábado (28/3). Após uma discussão com outra mulher, a suspeita teria ido à residência da vítima. No local, ao ver a criança de 3 anos, filha da mulher com quem havia se desentendido, sobre o sofá, ela jogou gasolina no móvel e ateou fogo.

As chamas se alastraram rapidamente e atingiram a criança, que sofreu queimaduras graves. A vítima está internada, com aproximadamente 50% do corpo atingido por queimaduras de segundo grau.

Ação policial

Assim que tomaram conhecimento do caso, policiais civis iniciaram diligências. O objetivo era apurar os fatos e reunir elementos para identificar a autora e responsabilizá-la penalmente.

Diante da gravidade do crime, a prisão preventiva da suspeita foi solicitada. A medida foi deferida pelo Poder Judiciário.

Com o mandado em mãos, equipes da Delegacia Regional de Cururupu e da Delegacia de Polícia de Mirinzal localizaram e prenderam a investigada. Após os procedimentos legais, ela foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.