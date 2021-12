Mulher põe fim a ciclo de violência e denuncia companheiro em Monte Alegre

A Polícia Militar em Monte Alegre, no oeste do Pará, foi acionada no último domingo (12) pelo Conselho Tutelar para interceder em um caso de violência doméstica. O caso aconteceu no último domingo (12) na Comunidade Serra Azul, zona rural do município. A denúncia partiu de crianças que, juntamente com a mãe, vinham sendo ameaçadas pelo pai. As informações são do portal

De acordo com o conselheiro Emanoel Nascimento, que buscou apoio de uma guarnição do 18º BMP (Batalhão Gurupatuba), sempre que ingeria bebida alcoólica, o acusado ameaçava a família com uma espingarda, obrigando a esposa e as crianças a se esconderem no meio do mato. No entanto, as agressões tomaram maior proporção no domingo, quando os filhos foram pedir socorro na beira da estrada.



De acordo com o sargento PM Ronaldo Carvalho, que atendeu a ocorrência, quando a guarnição chegou à casa do suspeito o encontrou dormindo em uma rede, enquanto as crianças - oito no total, com idades entre 1 e 13 anos - estavam dormindo no chão e a mãe estava com o filho caçula no colo. Apenas os dois mais novos são filhos do suspeito, e os outros seis apenas da esposa.

“Nós demos voz de prisão, ele foi algemado e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. A arma usada por ele também foi apreendida”, informou o sargento. O acusado responderá pelos crimes de lesão corporal leve, ameaça e posse ilegal de arma de fogo sem registro. Ele ainda vai passar por audiência de custódia para que a justiça decida se a prisão será mantida ou relaxada.

A polícia também acionou o Conselho Tutelar para que o órgão possa dar todo o apoio necessário com os programas de inclusão das crianças e adolescentes. A mãe esteve na delegacia e prestou depoimento confirmando agressões e ameaças.