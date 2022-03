Uma mulher morreu atropelada no município de Marituba, na região metropolitana de Belém. A Polícia Científica do Pará foi acionada para atender essa ocorrência por volta das 8 horas desta terça-feira 15).

As primeiras informações indicam que o atropelamento com morte ocorreu no km 5 da Alça Viária. Essa matéria está em atualização.