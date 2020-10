Mulher morre em incêndio dentro de casa em Ananindeua

Uma mulher morreu em um incêndio, dentro da residência onde morava, na madrugada desta quinta-feira (29). O incidente ocorreu no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A vítima, que não teve a identidade revelada, já foi encontrada morta no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o acionamento para a ocorrência foi realizado ainda pela madrugada, por pessoas que moravam próximo ao local do incêndio. Populares conseguiram apagar as chamas, mas, na chega das equipes, os moradores da área informaram que o corpo da mulher ainda estava dentro do local.

Os militares entraram no local, isolaram a área e em seguida acionaram o Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo.

Não há informações sobre o que teria ocasionado o incêndio.