Mulher morre com facada no pescoço no bairro da Campina, em Belém

Uma mulher foi assassinada no bairro da Campina, em Belém, nesta quinta-feira (28). O crime ocorreu na travessa Ocidental do Mercado com a rua Quinze de Novembro. Conhecida apenas pelo prenome de Leila, a vítima foi esfaqueada na região do pescoço e não resistiu aos ferimentos. Não se sabe quantas pessoas participaram do crime e nem quais as razões que levaram os algozes ao ato violento. A vítima vivia em situação de rua e sempre era vista no Complexo do Ver-o-Peso.

O acionamento da Polícia Militar via Centro Integrado de Operações (CIOp) ocorreu por volta das 5h30 da manhã. O que indica que o crime tenha ocorrido pelo menos meia hora antes, às 5h. Duas guarnições se encaminharam ao local para apurar a informação: as viaturas 0206 e 0207 do 2º Batalhão da PM (BPM). Confirmado o caso, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar os primeiros socorros, mas a vítima já havia morrido no local.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) esteve na área, sob comando do perito criminal Marcos Antônio Pena, que confirmou que a causa da morte foi um golpe, provavelmente com uma faca, no pescoço. A vítima foi atingida em um momento em que estava de costas, talvez tentando fugir da agressão ou despercebida no local.

Viaturas da 1ª Companhia da PM fizeram buscas pelas redondezas para tentar encontrar os autores, mas até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.