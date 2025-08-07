Mulher morre após ser atingida por caminhonete em Parauapebas

Uma mulher identificada como Maria do Socorro de Sousa Barbosa morreu na tarde desta quinta-feira (7) após ser atingida por uma caminhonete enquanto estava na garupa de uma motocicleta. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida dos Ipês com a avenida D, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste paraense.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, Maria do Socorro estava na garupa da moto conduzida por seu filho e aguardava a abertura do semáforo quando uma caminhonete modelo S10, supostamente em alta velocidade, colidiu violentamente na traseira do veículo. O impacto atingiu diretamente a parte onde ela estava, arremessando-a ao chão. Tanto ela quanto o filho usavam capacete no momento da colisão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, mas apenas puderam constatar a morte da mulher. O filho, que pilotava a moto, não sofreu ferimentos, mas entrou em estado de choque. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o rapaz desesperado, empurrando a caminhonete na tentativa de retirar o veículo de cima de sua mãe. Nas gravações, o automóvel dá ré, mas não é possível confirmar se o motorista permaneceu no local ou fugiu.

A Polícia Civil esteve no local para levantar as primeiras informações que deverão auxiliar nas investigações. A Polícia Científica também realizou análise da cena e a remoção do corpo. O trabalho pericial deverá contribuir para esclarecer as causas do acidente.

O prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano, lamentou publicamente a morte de Maria do Socorro, a quem descreveu como “uma grande amiga e companheira de jornada desde os tempos de campanha”.

Em nota, o gestor afirmou que Maria do Socorro foi uma mulher “batalhadora, leal, que sempre acreditou na transformação da nossa cidade e caminhou conosco com coragem e dedicação”. Ele acrescentou que “sua alegria, sua força e seu compromisso com a nossa gente jamais serão esquecidos” e, por fim, solidarizou-se com familiares e amigos, pedindo que “Deus conforte o coração de cada um e receba nossa amiga em Seus braços com misericórdia e paz”.