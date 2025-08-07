Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Mulher morre após ser atingida por caminhonete em Parauapebas

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local do acidente, mas apenas puderam constatar a morte da mulher

O Liberal
fonte

Mulher morre após ser atingida por caminhonete em Parauapebas. (Reprodução/ redes sociais)

Uma mulher identificada como Maria do Socorro de Sousa Barbosa morreu na tarde desta quinta-feira (7) após ser atingida por uma caminhonete enquanto estava na garupa de uma motocicleta. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida dos Ipês com a avenida D, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste paraense.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, Maria do Socorro estava na garupa da moto conduzida por seu filho e aguardava a abertura do semáforo quando uma caminhonete modelo S10, supostamente em alta velocidade, colidiu violentamente na traseira do veículo. O impacto atingiu diretamente a parte onde ela estava, arremessando-a ao chão. Tanto ela quanto o filho usavam capacete no momento da colisão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, mas apenas puderam constatar a morte da mulher. O filho, que pilotava a moto, não sofreu ferimentos, mas entrou em estado de choque. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o rapaz desesperado, empurrando a caminhonete na tentativa de retirar o veículo de cima de sua mãe. Nas gravações, o automóvel dá ré, mas não é possível confirmar se o motorista permaneceu no local ou fugiu.

A Polícia Civil esteve no local para levantar as primeiras informações que deverão auxiliar nas investigações. A Polícia Científica também realizou análise da cena e a remoção do corpo. O trabalho pericial deverá contribuir para esclarecer as causas do acidente.

O prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano, lamentou publicamente a morte de Maria do Socorro, a quem descreveu como “uma grande amiga e companheira de jornada desde os tempos de campanha”.

Em nota, o gestor afirmou que Maria do Socorro foi uma mulher “batalhadora, leal, que sempre acreditou na transformação da nossa cidade e caminhou conosco com coragem e dedicação”. Ele acrescentou que “sua alegria, sua força e seu compromisso com a nossa gente jamais serão esquecidos” e, por fim, solidarizou-se com familiares e amigos, pedindo que “Deus conforte o coração de cada um e receba nossa amiga em Seus braços com misericórdia e paz”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞


Palavras-chave

polícia

acidente fatal

parauapebas

sudeste do pará
Polícia
.
