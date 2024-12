Mulher é vítima de tentativa de homicídio em Marabá

Marcia Fernanda Cunha Andrade foi alvo de disparos de arma de fogo, na noite de sexta-feira (20), no Núcleo Nova Marabá, em Marabá. O caso ocorreu por volta das 20h10 na Folha 18. De acordo com o Portal Debate, a Polícia Militar foi até ao local e testemunhas relataram que um homem alto e magro, vestido com bermuda e camiseta branca, chegou à residência da vítima procurando por ela. Em seguida, o atirador invadiu o imóvel e disparou aproximadamente dois tiros em direção a Marcia.

Após os disparos, o criminoso fugiu correndo pela rua e entrou em um veículo modelo Palio, de cor escura, que estava estacionado sob uma árvore nas proximidades, aparentemente aguardando para ajudá-lo na fuga.

Populares que presenciaram a cena imediatamente prestaram socorro à vítima, levando-a ao Hospital Municipal de Marabá (HMM). Devido aos ferimentos causados pelos disparos, Marcia foi encaminhada diretamente à sala de cirurgia. Até o momento, não há informações adicionais sobre seu estado de saúde.

As viaturas do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM) estão realizando buscas para localizar o suspeito. A polícia pede que qualquer informação sobre o autor do crime seja comunicada às autoridades para auxiliar nas investigações. (Portal Debate)