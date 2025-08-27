Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Mulher é presa suspeita de sequestrar bebê em Itupiranga

A criança foi resgatada, encaminhada para avaliação médica e, posteriormente, devolvida à mãe

O Liberal

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa na manhã desta quarta-feira (27) em Itupiranga, sudeste do Pará, suspeita de sequestrar uma criança de um ano e meio. A prisão foi realizada por uma equipe da Polícia Civil do município.

Segundo relato policial, a mulher demonstrou comportamento alterado e agressivo durante a abordagem, recusando-se a entregar o bebê aos agentes. Ela teria usado palavras ofensivas, feito ameaças e afirmado que “a mãe da criança morreria por tê-la denunciado”, garantindo ainda que “isso não ficaria assim”.

Até o momento, a Polícia Civil não se manifestou oficialmente sobre o caso. Também não foram divulgadas informações sobre a possível relação da suspeita com a família da vítima, nem detalhes sobre a dinâmica do crime ou sua motivação.

A criança foi resgatada, encaminhada para avaliação médica e, posteriormente, devolvida à mãe.

