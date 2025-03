Mulher é presa suspeita de comandar esquema de tráfico de drogas em Santarém

Uma mulher suspeita de liderar um esquema de tráfico de drogas em Santarém, no oeste do Pará, foi presa pela Polícia Militar. A investigada foi detida no bairro do Laguinho, na noite de sexta-feira (28/3), junto com outros dois suspeitos que seriam a própria filha e um comparsa. Cerca de 40 kg de drogas e material utilizado para a comercialização de entorpecentes foram apreendidos.

Conforme a polícia, a suspeita já estava sendo monitorada pelos agentes. Segundo o superintendente da Polícia Civil do Baixo Amazonas, a operação foi resultado de uma investigação que já durava semanas. A suspeita já possui passagem pelo crime de tráfico e estaria em liberdade condicional, fazendo o uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, ela continuava atuando na comercialização de drogas e contava com a ajuda da filha e de um homem.

Ao realizar a abordagem no imóvel da suspeita, os agentes encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, além de materiais para embalar e comercializar a droga. O material ilícito já estaria há alguns dias na casa e parte da droga já havia sido distribuída para outros locais. Os agentes acreditam que a mulher já havia repassado o entorpecente para outras pessoas na área. Os três envolvidos e o material apreendido foram apresentados na 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apreender o restante da droga ainda em circulação.