Mulher é presa por tráfico de drogas no centro de Castanhal

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste domingo (22), no centro de Castanhal, nordeste paraense.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, a prisão ocorreu por volta das 10h30, durante rondas ostensivas realizadas por equipes do 5º Batalhão da PM. Os policiais avistaram a suspeita comercializando entorpecentes em via pública, na área central da cidade.

A movimentação, considerada típica do tráfico de drogas, chegou a ser registrada em vídeo pelas guarnições, o que reforçou a suspeita e motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, realizada por uma policial feminina, foram encontradas com a suspeita 64 porções de uma substância semelhante a oxi, além de uma porção maior do mesmo material e a quantia de R$ 17 em dinheiro.

A mulher foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas durante a condução, devido ao risco de fuga e para garantir a segurança da suspeita e dos policiais envolvidos.