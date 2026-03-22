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Polícia

Mulher é presa por tráfico de drogas no centro de Castanhal

A mulher foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais

O Liberal
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Foram encontradas com a suspeita 64 porções de uma substância semelhante a oxi, além de uma porção maior do mesmo material e a quantia de R$ 17 em dinheiro. (Divulgação)

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste domingo (22), no centro de Castanhal, nordeste paraense.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, a prisão ocorreu por volta das 10h30, durante rondas ostensivas realizadas por equipes do 5º Batalhão da PM. Os policiais avistaram a suspeita comercializando entorpecentes em via pública, na área central da cidade.

A movimentação, considerada típica do tráfico de drogas, chegou a ser registrada em vídeo pelas guarnições, o que reforçou a suspeita e motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, realizada por uma policial feminina, foram encontradas com a suspeita 64 porções de uma substância semelhante a oxi, além de uma porção maior do mesmo material e a quantia de R$ 17 em dinheiro.

A mulher foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas durante a condução, devido ao risco de fuga e para garantir a segurança da suspeita e dos policiais envolvidos.

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