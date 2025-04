Mulher é presa por tráfico de drogas em Igarapé-Açu

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde da última quarta-feira (16), uma mulher de 23 anos suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Igarapé-Açu, nordeste paraense. A prisão ocorreu por volta das 17h no bairro Portelinha, durante ação realizada por equipes da Delegacia do município.

De acordo com a PC, a suspeita, identificada como Rosilene C. T., foi abordada após investigação que apontava sua ligação com práticas criminosas. No momento da prisão, os policiais encontraram com ela uma porção de cocaína pesando 23 gramas e duas porções de maconha, que somavam 24 gramas, além de uma balança de precisão, item comumente utilizado para fracionamento de entorpecentes.

Ainda segundo a Polícia Civil, Rosilene já era investigada anteriormente por receptação. Diante do flagrante, ela foi conduzida à delegacia e autuada por tráfico de drogas. O caso segue sendo apurado por meio de um inquérito policial.