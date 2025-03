Mulher é presa por tráfico de drogas durante investigação de tentativa de homicídio em Paragominas

Uma mulher foi presa suspeita de tráfico de drogas na cidade de Paragominas, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (21/3), durante a operação “Oriente”, deflagrada para investigar suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio na região. A droga foi localizada com a esposa de um dos investigados, em um dos imóveis alvos da ação.

A operação foi organizada para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Paragominas, e contou com o apoio da Seccional de Paragominas, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Paragominas e da Superintendência Regional/Capim.

Segundo a PC, os agentes apuravam uma tentativa de homicídio que ocorreu em um bar do município. Conforme as investigações, o suspeito foi ferido com uma faca após iniciar uma discussão com a vítima. O homem saiu do local e voltou com outros dois indivíduos, momento em que a vítima foi agredida violentamente.

Ao longo do cumprimento dos mandados de busca em endereços ligados aos suspeitos, a Polícia Civil apreendeu 45 gramas de substância análoga à maconha, balança de precisão, apetrechos para embalagens e celulares com a esposa de um dos investigados. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Os alvos dos mandados de prisão não foram encontrados e as equipes policiais continuam realizando as diligências com o intuito de prendê-los.