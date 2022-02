Mulher é presa por tentativa de homicídio em Santa Isabel

Uma mulher, de 31 anos, que estava foragida desde 2021, foi presa na tarde desta segunda-feira, 31, no município de Santa Isabel, nordeste do Pará. A prisão da suspeita ocorreu após policiais civis receberem informações de que ela circulava pelas ruas, com mandado de prisão em aberto, decorrente da prática de tentativa de homicídio qualificado.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima foi atacada com golpes de faca no ano de 2021, após realizar ocorrência de tráfico de drogas próximo de sua residência. Mesmo com atendimento médico e cirurgias, a vítima evoluiu a óbito.

Segundo o delegado Felipe Ribeiro Ferreira, após tomar conhecimento do caso, foi instaurado inquérito policial e representado pela prisão preventiva da indiciada. “Com esse importante trabalho conseguimos somar com as ações da Polícia Civil e outros órgãos na promoção de mais segurança pública para a população”, afirmou.

A indiciada já responde pelos crimes de lesão corporal, ameaça, além de suspeita por envolvimento com tráfico de drogas. Após receber voz de prisão, a mulher foi encaminhada à unidade policial para procedimentos cabíveis e está à disposição da justiça.