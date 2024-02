Mulher é presa por quebra de medida cautelar, em Soure, no Marajó

Uma mulher, identificada como Nair Maria, foi presa ao sair da área determinada para a prisão domiciliar, no município de Soure, no Marajó, na madrugada desta segunda-feira (26). Conforme os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), a suspeita foi detida ao ser pega consumindo bebidas alcoólicas na ‘La Casa de Pastel’, um bar famoso na cidade.

Conforme informações repassadas pelos agentes, Nair Maria cumpre pena em regime domiciliar após ter sido condenada por agressão. No entanto, durante uma ação dos PMs, foi constatado que a mulher não poderia estar no estabelecimento.

Tudo ocorreu durante diligências relacionadas à operação Tolerância Zero, onde os agentes realizavam a fiscalização de bares e lanchonetes de Soure. Em uma das abordagens, Nair foi encontrada e detida, pois a condenação judicial determina que ela deveria estar na própria residência. Após a quebra de medida cautelar, a mulher foi levada para a delegacia do município, onde ocorreram os procedimentos cabíveis.