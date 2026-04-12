Mulher é presa por homicídio, incêndio criminoso e tentativa de homicídio em São Miguel do Guamá

Uma mulher foi presa neste sábado (11) no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, suspeita de envolvimento em uma série de crimes graves contra crianças. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil do município, que cumpriu mandado de prisão preventiva contra a investigada.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher é apontada como responsável pelos crimes de homicídio qualificado, incêndio criminoso e tentativa de homicídio qualificado.

Segundo as investigações, a suspeita teria entregue uma bebida a uma criança de seis anos, que morreu após apresentar complicações graves, com suspeita de envenenamento. Dias depois, durante o velório da vítima, a residência da família foi atingida por um incêndio, que teria ocorrido após a entrada da suspeita no local.

A mulher também é suspeita de oferecer um bombom a outra criança, de dez anos, que passou mal e permanece internada em estado grave.

Após o cumprimento do mandado, a suspeita foi conduzida à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para o completo esclarecimento dos fatos.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que “neste sábado (11), a Delegacia de São Miguel do Guamá cumpriu o mandado de prisão preventiva contra uma mulher pelos crimes de homicídio qualificado, incêndio criminoso e tentativa de homicídio qualificado”.

"Segundo informações, a suspeita teria entregado uma bebida a uma criança de seis anos, que faleceu de complicações graves, com suspeita de envenenamento. Durante o velório da vítima, a casa pegou fogo após a entrada da suspeita”, diz o comunicado policial.

"Ela também é suspeita de entregar um bombom para uma outra vítima, de dez anos, que está internada em estado grave. Após o cumprimento do mandado, a suspeita permanece à disposição da Justiça”, finaliza a nota.