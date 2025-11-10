Mulher é presa por atrair homem para ser executado pelo 'tribunal do crime' em Marabá

Uma mulher presa preventivamente no último domingo (9/11) em Marabá é suspeita de envolvimento na morte de um homem. Ela teria atraído a vítima para o local onde seria executada pelo “tribunal do crime”. O corpo do homem foi encontrado no Rio Tocantins. As autoridades não deram mais detalhes do caso e nem a identidade da vítima ou da suspeita.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios (DH) de Marabá e do 4º Batalhão da Polícia Militar chegaram ao paradeiro da suspeita. A mulher estava em uma festa quando foi localizada pelas autoridades.

Os agentes da Polícia Civil e a guarnição da PM agiram de forma velada para realizar as abordagens necessárias e trocar informações. Após a localização, a mulher foi detida e conduzida à unidade policial para os procedimentos legais, onde permanece à disposição da Justiça.

Punição para o crime

O artigo 121 do Código Penal brasileiro estabelece a punição de 12 a 30 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado. Esta pena inclui situações de traição, emboscada, dissimulação ou outros recursos que dificultem ou tornem impossível a defesa do ofendido.