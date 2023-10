Mulher é presa pela PC, em Abaetetuba, suspeita de envolvimento em morte de jovem

Uma mulher, identificada como Jorgelene Costa de Lacerda, mais conhecida como ‘Teca’, foi presa na manhã da última quinta-feira (19), em Abaetetuba, por homicídio qualificado e associação criminosa. A ação ocorreu durante a operação Jogo da Sorte, deflagrada pela Polícia Civil para cumprir o mandado de prisão temporária e um de busca e apreensão domiciliar contra a suspeita. Jorgelene estaria envolvida no assassinato de um jovem, na cidade de Igarapé-Miri.

Conforme as equipes da PC de Abaetetuba, durante as Investigações os agentes teriam descoberto que Jorgelene estaria envolvida no assassinato de um jovem, chamado Maycon Douglas de Abreu Miranda, de 19 anos, que foi morto a tiros em setembro do ano passado. A suspeita foi conduzida à Delegacia para o cumprimento das medidas cabíveis e aguarda os próximos passos do desenrolar do caso na justiça. As autoridades da Polícia Civil informaram que a operação Jogo da Sorte ainda continuará em andamento. Tudo para realizar a localização e prisão dos demais responsáveis pelo crime.

O nome da Operação Jogo da Sorte é alusiva aos Jogos de apostas onde se utiliza a sorte para se obter ganhos financeiros. Nesse contexto, a operação se refere aos suspeitos que estariam envolvidos com esquemas de jogos de apostas online que geraram dívidas e que, inclusive, seriam a motivação do homicídio de Maycon Douglas.

