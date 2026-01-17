Mulher é presa em Itupiranga suspeita de esfaquear companheiro
vítima foi socorrida, mas estado de saúde não foi divulgado
Cleonice da Conceição Silva foi presa em flagrante pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira (16), em Itupiranga. Ela é suspeita de tentar assassinar o próprio companheiro, Marcio Pereira Neves, a facadas na Rua da Igreja, localizada no Bairro Mutirão.
Conforme informações obtidas através do boletim de ocorrência, divulgadas pelo Correio de Carajás, a corporação policial foi acionada por volta das 19h. Ao chegar à Rua da Igreja, os agentes constataram que Marcio havia sido alvo de golpes de faca. O estado de saúde da vítima não foi detalhado.
A prisão em flagrante da suspeita
Após tomar conhecimento dos fatos, a polícia imediatamente iniciou as diligências para localizar Cleonice. Durante as buscas, os agentes receberam um informe de que a mulher estaria nas imediações de um bar, na Rua Barão do Rio Branco, também no Bairro Mutirão.
Ao se deslocarem para o endereço indicado, os policiais conseguiram localizar a suspeita e efetuar a prisão em flagrante.
Encaminhamento à Delegacia e autuação
Após a prisão, Cleonice da Conceição Silva foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga. No local, ela foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.
