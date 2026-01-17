Mulher é presa em Itupiranga suspeita de esfaquear companheiro

Cleonice da Conceição Silva foi presa em flagrante pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira (16), em Itupiranga. Ela é suspeita de tentar assassinar o próprio companheiro, Marcio Pereira Neves, a facadas na Rua da Igreja, localizada no Bairro Mutirão.

Conforme informações obtidas através do boletim de ocorrência, divulgadas pelo Correio de Carajás, a corporação policial foi acionada por volta das 19h. Ao chegar à Rua da Igreja, os agentes constataram que Marcio havia sido alvo de golpes de faca. O estado de saúde da vítima não foi detalhado.

A prisão em flagrante da suspeita

Após tomar conhecimento dos fatos, a polícia imediatamente iniciou as diligências para localizar Cleonice. Durante as buscas, os agentes receberam um informe de que a mulher estaria nas imediações de um bar, na Rua Barão do Rio Branco, também no Bairro Mutirão.

Ao se deslocarem para o endereço indicado, os policiais conseguiram localizar a suspeita e efetuar a prisão em flagrante.

Encaminhamento à Delegacia e autuação

Após a prisão, Cleonice da Conceição Silva foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga. No local, ela foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.