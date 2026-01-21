Mulher é presa em flagrante em Paragominas por suspeita de tortura em criança de 11 anos

Uma mulher foi presa em flagrante no município de Paragominas, no sudeste do Pará, uma na última terça-feira (20) suspeita do crime de tortura contra uma criança de 11 anos. A prisão foi feita pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com polícia, a investigação começou após o Conselho Tutelar informar um episódio grave de violência envolvendo a criança, que foi encaminhada à unidade policial para atendimento. A vítima relatou que a violência mais recente teria ocorrido na segunda-feira (19/01). Após a situação, a criança ficou impedida de sair de casa. Vizinhos ouviram pedidos de ajuda, e a ajudaram a se libertar do local.

Após o ocorrido, a criança se abrigou na casa de uma tia. A situação foi registrada e anexada ao procedimento policial. Diante das informações, equipes das delegacias especializadas realizaram diligências e localizaram a suspeita, que foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante pelo crime de tortura.

A criança apresentava forte abalo emocional no momento do atendimento e seguirá sob acompanhamento da rede de proteção. Não foi informado se a criança tem algum grau de parentesco com a agressora.

A Polícia Civil informa, por meio de nota, que "uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tortura e apresentada na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Paragominas. O caso é investigado sob sigilo".