Polícia

Polícia

Mulher é presa em flagrante em Paragominas por suspeita de tortura em criança de 11 anos

Criança teria sofrido violência, estava presa em casa e só foi solta com a ação dos vizinhos

O Liberal
fonte

Mulher foi presa suspeita de tortura contra criança de 11 anos em Paragominas, na última terça-feira (20). (Divulgação Polícia Civil)

Uma mulher foi presa em flagrante no município de Paragominas, no sudeste do Pará, uma na última terça-feira (20) suspeita do crime de tortura contra uma criança de 11 anos. A prisão foi feita pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com polícia, a investigação começou após o Conselho Tutelar informar um episódio grave de violência envolvendo a criança, que foi encaminhada à unidade policial para atendimento. A vítima relatou que a violência mais recente teria ocorrido na segunda-feira (19/01). Após a situação, a criança ficou impedida de sair de casa. Vizinhos ouviram pedidos de ajuda, e a ajudaram a se libertar do local.

Após o ocorrido, a criança se abrigou na casa de uma tia. A situação foi registrada e anexada ao procedimento policial. Diante das informações, equipes das delegacias especializadas realizaram diligências e localizaram a suspeita, que foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante pelo crime de tortura.

A criança apresentava forte abalo emocional no momento do atendimento e seguirá sob acompanhamento da rede de proteção. Não foi informado se a criança tem algum grau de parentesco com a agressora.

A Polícia Civil informa, por meio de nota, que "uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tortura e apresentada na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Paragominas. O caso é investigado sob sigilo".

