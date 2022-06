Mulher é presa durante operação de combate ao tráfico de drogas em Marabá

​Uma mulher, identificada como Kaylane Pereira Lima, foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (7), em Marabá, no sudeste paraense. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio das equipes da Superintendência Regional e da 21ª Seccional de Marabá, que deu cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão em quatro residências, investigadas por supostamente funcionarem como “bocas de fumo”, a serviço do tráfico de drogas.

Kaylane, segundo a polícia, foi autuada “por estar na posse do entorpecente”. Ela foi encaminhada para a delegacia e está à disposição da Justiça. O namorado dela, que se encontrava na residência, empreendeu fuga, pulando muros e quintais. Devidamente identificado, a investigação prossegue no intuito de responsabilizá-lo também pelo crime de tráfico.

Operação policial

A operação “Pacificador”, como assim foi denominada, tem como alvo imóveis que servem ao tráfico de drogas em Marabá. Outros municípios, afirmou a polícia, também irão receber a operação, com objetivo de reprimir o tráfico local, para trazer maior tranquilidade e ordem às comunidades.