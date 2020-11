Mulher é presa com mais de 1400 papelotes de cocaína no bairro da Cabanagem, em Belém

Uma mulher foi presa em flagrante com 1403 papelotes de pasta base de cocaína. A prisão ocorreu na noite desta quarta-feira (18), durante a Operação Martelo e Bigorna com Efeito Dominó, realizada pelo Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), no bairro da Cabanagem, em Belém. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta quinta-feira (19).

De acordo com a PM, equipes de motopatrulhamento do CPC II chegaram até o endereço após diversas denúncias anônimas indicarem um local como ponto de comercialização de drogas. Os policiais se descocaram até o local e, durante a revista no imóvel, encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes.

Foi então que os militares indagaram a proprietária do imóvel, que revelou que escondia uma expressiva quantidade drogas em uma casa abandonada, localizada em frente à residência onde ela morava. Os policiais então entraram no imóvel e encontraram as embalagens de pasta a base de cocaína.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzida juntamente com os mais de 1400 papelotes de entorpecentes apreendidos para a Delegacia da Marambaia, onde permanece à disposição da justiça.