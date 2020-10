Mulher é presa com 1kg de cocaína em terminal rodoviário de Breu Branco

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (20) com mais de 1kg de cocaína no terminal rodoviário de Breu Branco, no sudeste paraense. Segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima indicou que a acusada, que não teve a identidade revelada, estaria no local e portava uma grande quantidade do entorpecentes para ser transportada em uma viagem.

Ainda de acordo com o denunciante, a mulher havia falado, por meio de um áudio enviado em um aplicativo de troca de mensagens, que esperava o transporte intermunicipal. Na conversa ouvida pelo informante, a mulher comentou ainda sobre ter escondido a droga em uma mochila de viagem, o que serviu de pista para que a mulher fosse identificada.

Depois disso, equipes da Polícia Militar seguiram até o terminal rodoviário para identificação da suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, a mulher tentou fugir, mas foi impedida.

A droga apreendida em Breu Branco tinha como destino a capital paraense. A acusada foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde está à disposição da justiça.