Mulher é presa após ser 'abandonada' por comparsas em Portel

Na manhã de ontem (4), agentes da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (22ª CIPM) desarticularam um ponto de venda de drogas em Portel, no Marajó. A operação resultou na apreensão de cerca de 150 gramas de entorpecentes, incluindo 220 porções de oxi já preparadas para comercialização. Uma mulher foi detida, enquanto dois homens conseguiram fugir, a deixando para trás.

O 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental explicou que a ação foi desencadeada em resposta a uma denúncia sobre tráfico de drogas. Ao chegarem ao local indicado, no bairro Cidade Nova, as equipes avistaram dois suspeitos no pátio de uma residência. Diante da presença policial, os suspeitos tentaram escapar para dentro da casa, um deles portando um revólver.

Os policiais entraram na residência e encontraram a mulher com um rádio de comunicação na cintura. Ao ser questionada sobre o rádio, ela alegou que pertencia a seu irmão, que havia fugido. Durante a busca, foram localizados 14 papelotes de maconha, totalizando 9 gramas, e uma munição de arma de fogo intacta no chão da casa.

A busca prosseguiu, resultando na descoberta de 220 porções de oxi (53g), três barras de xi (56g), um tablete de maconha (28g), além de uma balança de precisão e materiais para embalagem de entorpecentes. A mulher foi detida em flagrante e encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Portel. Seu irmão e o segundo suspeito permanecem foragidos.