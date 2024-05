Mulher é presa acusada de agredir ex-companheira, em Castanhal

Uma mulher foi vítima de violência doméstica, por volta de 1h da madrugada de domingo (19), em Castanhal, região nordeste paraense. A vítima acionou o botão do pânico, que é um aplicativo da Patrulha Maria da Penha, exclusivo para as mulheres que tem medida protetiva, e a ex-companheira, Cecília Ruth Moura Pinto, foi detida nas proximidades da casa da vítima.

De acordo com o coordenador da Patrulha Maria da Penha, o Guarda Municipal, Paulo Costa, a acusada de agressão era acostumada a bater na companheira e fugir do local logo em seguida.

“Desta vez não conseguiu. Ela foi detida pela nossa equipe da Patrulha da Maria da Penha, após várias diligências na rua Pedro Porpino com a travessa Comandante Assis, em uma bicicleta. Segundo a vítima, ela constantemente sofria agressão, mesmo com medida protetiva. A acusada não respeitava a determinação do juiz, mas desta vez ela foi presa”, explicou.

Na noite de sábado, 18, a vítima acionou o botão do pânico, pois a ex-companheira chegou em casa alterada e além de ameaçar a ex-companheira ainda quebrou vários objetos na casa onde elas moravam juntas. Cecília Ruth Moura Pinto foi apresentada pela equipe da Patrulha Maria da Penha na Delegacia Especializada da Defesa dos Direitos da Mulher de Castanhal (DEAM), no centro de Castanhal, para as medidas cabíveis.

“A acusada foi levada para o presídio feminino localizado na Região Metropolitana de Belém. Ressaltamos a importância da denúncia pelo 153”, disse o coordenador da Patrulha Maria da Penha, o Guarda Municipal, Paulo Costa.