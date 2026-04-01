Mulher é morta por estrangulamento e suspeito é preso em flagrante em Soure, no Marajó
A testemunha e companheira da vítima, uma jovem de 21 anos, relatou que as duas estavam dormindo quando foram surpreendidas por um homem
Uma mulher identificada como Maria Laura Pantoja Brandão, de 22 anos, foi morta na madrugada desta quarta-feira (1º) após ser atacada dentro de uma residência na Travessa 6, no bairro Matinha, em Soure, no arquipélago do Marajó.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima chegou a ser levada ao hospital municipal, mas não resistiu. Inicialmente, havia suspeita de esfaqueamento, porém foi constatado que Maria Laura foi morta por estrangulamento.
A testemunha e companheira da vítima, uma jovem de 21 anos, relatou que as duas estavam dormindo quando foram surpreendidas por um homem que invadiu o imóvel pedindo o celular. Em seguida, o suspeito passou a agredir Maria Laura, utilizando uma corda para amarrar suas mãos e pés e, posteriormente, estrangulá-la.
Ainda segundo o relato, a companheira da vítima tentou intervir, mas foi agredida com um soco no rosto e também sofreu tentativa de estrangulamento.
Após diligências, equipes da Polícia Militar localizaram e prenderam o suspeito, identificado como Pablo Henrique Figueiredo Barreto, de 24 anos, conhecido como “Mangue”, na região da 10ª Rua com a Travessa 11, no bairro Matinha. Ele foi reconhecido por testemunhas como autor do crime.
Outras testemunhas informaram à polícia que viram o suspeito fugindo do local logo após a ação. Um dos moradores ainda tentou persegui-lo, mas ele conseguiu escapar momentaneamente.
O homem, que já possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo, foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por homicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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