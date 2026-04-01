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Polícia

Mulher é morta por estrangulamento e suspeito é preso em flagrante em Soure, no Marajó

A testemunha e companheira da vítima, uma jovem de 21 anos, relatou que as duas estavam dormindo quando foram surpreendidas por um homem

O Liberal
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Mulher é morta por estrangulamento e suspeito é preso em flagrante em Soure, no Marajó. (Reprodução/ redes sociais)

Uma mulher identificada como Maria Laura Pantoja Brandão, de 22 anos, foi morta na madrugada desta quarta-feira (1º) após ser atacada dentro de uma residência na Travessa 6, no bairro Matinha, em Soure, no arquipélago do Marajó.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima chegou a ser levada ao hospital municipal, mas não resistiu. Inicialmente, havia suspeita de esfaqueamento, porém foi constatado que Maria Laura foi morta por estrangulamento.

A testemunha e companheira da vítima, uma jovem de 21 anos, relatou que as duas estavam dormindo quando foram surpreendidas por um homem que invadiu o imóvel pedindo o celular. Em seguida, o suspeito passou a agredir Maria Laura, utilizando uma corda para amarrar suas mãos e pés e, posteriormente, estrangulá-la.

Ainda segundo o relato, a companheira da vítima tentou intervir, mas foi agredida com um soco no rosto e também sofreu tentativa de estrangulamento.

Após diligências, equipes da Polícia Militar localizaram e prenderam o suspeito, identificado como Pablo Henrique Figueiredo Barreto, de 24 anos, conhecido como “Mangue”, na região da 10ª Rua com a Travessa 11, no bairro Matinha. Ele foi reconhecido por testemunhas como autor do crime.

Outras testemunhas informaram à polícia que viram o suspeito fugindo do local logo após a ação. Um dos moradores ainda tentou persegui-lo, mas ele conseguiu escapar momentaneamente.

O homem, que já possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo, foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por homicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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