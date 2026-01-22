Capa Jornal Amazônia
Mulher é morta e companheira fica ferida após ataque a tiros em residência de Itupiranga

Crime ocorreu durante a madrugada no bairro Vitória; dois homens encapuzados invadiram a casa e fugiram em uma motocicleta

O Liberal
fonte

Mulher é morta e companheira fica ferida após ataque a tiros em residência de Itupiranga. (Reprodução/ redes sociais)

Um homicídio e uma tentativa de homicídio foram registrados na madrugada desta quinta-feira (22), por volta de 1h, no bairro Vitória, em Itupiranga, a cerca de 50 quilômetros de Marabá. Duas mulheres foram baleadas dentro de uma residência localizada na rua Ipiranga, nº 160, por criminosos ainda não identificados. Patrícia Lucena Souza, de 28 anos, morreu na hora. A companheira dela ficou ferida.

De acordo com informações repassadas pela polícia, uma guarnição de plantão da Polícia Militar do Pará foi acionada após a denúncia de disparos de arma de fogo no local. Ao chegar ao endereço informado, os policiais confirmaram a ocorrência.

Uma das vítimas, identificada como Patrícia Lucena Souza, de 28 anos, natural de Dom Eliseu, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A outra vítima, Bárbara Silva Moreira, de 24 anos, natural de Jacundá e companheira de Patrícia, foi atingida pelos disparos e socorrida por uma equipe de ambulância, sendo encaminhada para atendimento médico.

Segundo relato prestado por Bárbara à polícia, dois homens encapuzados, que estavam em uma motocicleta, invadiram a residência e efetuaram vários disparos contra as duas mulheres. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram em rumo ignorado.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a preservação do local do crime e o caso foi comunicado à Polícia Civil do Pará, que ficará responsável pela investigação. Uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Marabá.

As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Diligências seguem sendo realizadas para identificar e localizar os autores do ataque.

Mulher é morta e companheira fica ferida após ataque a tiros em residência de Itupiranga
Polícia
