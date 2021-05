Mulher é encontrada carbonizada em casa de madeira em Tailândia, no nordeste paraense

Uma mulher morreu carbonizada no bairro Fátima I, em Tailândia, no nordeste paraense. O incêndio teve início na manhã deste domingo (23), por volta das 7h, na avenida São Luís. As chamas foram contidas por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionada por populares que perceberam uma grande quantidade de fumaça vinda da casa de madeira.

O cadáver da mulher, que foi identificada apenas pelo prenome de Cláudia, só foi encontrado depois que os agentes do 14º Grupamento Bombeiro de Tailândia conseguiram apagar o fogo e entrar na residência. Diante da situação, a Polícia Civil do município deverá investigar o caso. Não há informação do que pode ter iniciado as chamas.

Apenas o resultado das análises da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) indicarão se a vítima morreu carbonizada em decorrência da inalação de dióxido de carbono ou se o incêndio tem origem criminosa com a finalidade encobrir um assassinato. As informações são do Correio de Carajás.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.