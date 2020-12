Mulher e bebê ficam feridos após veículo capotar em Itaituba

Um acidente de trânsito deixou uma família em pânico no iníico da noite deste domingo (13) em Itaituba, no sudoeste paraense. O motorista de um veículo de passeio não conseguiu manter o controle e capotou com o carro no ramal do Jazarezinho, por volta das 18 horas. De acordo com testemunhas, o condutor teria tentado desviar de outro automóvel, uma caminhonete modelo Hilux, que sentia no sentido contrário pela via.

Segundo informações do Giro Portal, a esposa do motorista e um bebê também estavam no veículo no momento do acidente. Não há informações sobre a identidade dos envolvidos no acidente e nem a idade dos passageiros.

A mulher ficou ferida e chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com uma aparente fratura no braço direito, além de escoriações e cortes nos dedos da mãos. Já o bebê teve um machucado na sobrancelha, mas nada grave. O motorista não sofreu ferimentos.