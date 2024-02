Mulher é assassinada com três tiros enquanto andava na beira de canal do Telégrafo

Ana Karina Moraes de Oliveira, de 30 anos, foi assassinada com três tiros, no fim da noite de terça-feira (20), na passagem Tancredo Neves, no bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo a polícia, a vítima andava pela via junto de um rapaz, de nome não revelado, nas proximidades do Canal São Joaquim, quando um homem se aproximou do casal e efetuou os disparos de arma de fogo contra Karina.

Por volta das 23h20, uma guarnição do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) foi comunicada de que tiros foram registrados na Tancredo Neves, entre a Rua do Fio e a Passagem Assunção. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a mulher morta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para a cena do crime, assim como a Polícia Científica. Conforme o relato das autoridades, Ana Karina os três tiros a atingiram na parte superior do corpo. O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal.

De acordo com a PM, o suspeito de cometer o homicídio fugiu em uma motocicleta com o rapaz que Ana Karina caminhava pela Tancredo Neves. A vítima tinha passagens pela polícia e a última vez que tinha sido detida foi em novembro de 2022.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.