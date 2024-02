Mulher é assassinada após discussão em bar no bairro do Tenoné

Uma mulher, identificada como Claudia Regina de Azevedo Teixeira, foi assassinada após discutir com um homem, na madrugada desta sexta-feira (23), em um bar localizado na rua das Laranjeiras, no bairro do Tenoné, em Belém. O suspeito, que até o momento não teve o nome divulgado, teria desferido vários golpes de arma branca contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A ocorrência foi confirmada pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM).

Testemunhas informaram à polícia que a vítima estava consumindo bebida alcoólica no estabelecimento, quando, em determinado momento, se desentendeu com o seu algoz, que depois de atingi-la com uma foice, tentou fugir. De acordo com o 10º BPM, o homem foi encontrado, detido e apresentado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Civil do Pará (PCPA).

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) para o trabalho da perícia. A Polícia Civil também compareceu ao local do acidente e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil.

Leia abaixo na íntegra a nota enviada pela Polícia Civil:

“A Polícia Civil informa que o suspeito do crime foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Delegacia de Feminicídios”

A reportagem também solicitou mais detalhes sobre o caso para a assessoria de comunicação da Polícia Militar e aguarda retorno.