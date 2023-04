Mulher é assassinada a golpes de faca no município de Paragominas

Uma mulher foi assassinada no município de Paragominas, no sudeste do Pará, neste sábado (8). A vítima foi identificada como “Tati”. As primeiras informações indicam que ela foi morta a facadas. O crime ocorreu no bairro “Nagibão”.

Policiais civis e militares estiveram no local e começaram a levantar as primeiras informações sobre as circunstâncias do homicídio. A Polícia Científica também foi acionada. A Redação Integrada segue apurando mais informações sobre o crime.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

LEIA TAMBÉM: