Mulher é assaltada em plena luz do dia perto de posto da PM, no bairro da Cidade Velha

Câmeras de um circuito interno de segurança registraram, no começo da tarde desta sexta-feira (27), uma mulher sendo roubada na travessa Capitão Pedro Albuquerque, quase na esquina com a rua Doutor Assis, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O crime ocorreu a poucos metros de um posto do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), que fica próximo da travessa Joaquim Távora.

As imagens foram encaminhadas com exclusividade à redação integrada de O Liberal.

O relógio marca 12h23 no vídeo. Um Fiat Argo preto, de placa QZC8h18, percorre a Capitão Pedro Albuquerque na contramão e passa pela calçada, próximo de um outro carro. Poucos segundos depois da ultrapassagem, o automóvel à espera da vítima.

A mulher caminha pela via pública enquanto o veículo continua imóvel. Ela vai para o outro lado da calçada. Ao chegar perto do Argo preto, um homem vestindo camisa branca e bermuda clara, sai do banco do passageiro e pula em cima da pedestre. Ela é empurrada contra um imóvel e depois cai no chão durante o assalto.

O criminoso retorna ao carro e depois foge. Uma outra mulher ainda tenta correr atrás do veículo. Outros moradores ainda saem de casa para saber o que aconteceu e a filmagem termina em seguida.

O trecho onde o crime ocorreu é constantemente denunciado por moradores pelos assaltos constantes. Um homem, que preferiu ter a identidade protegida, mora próximo de onde o crime ocorreu. Ele disse que casos como esse se tornaram comuns na área.

O morador afirmou que, inclusive, não são apenas roubos que são flagrados no local. No ano passado, ele teve o carro alvo de arrombamento.

“Acordei para ir ao trabalho e quando fui entrar no carro vi que uma das janelas estava destruída. A sorte foi que não tinha nada de valor dentro”, relatou.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das Polícias Civil e Militar acerca do assalto filmado e a segurança na região. A reportagem aguarda retorno.