Mulher é agredida a chutes e socos em Castanhal; suspeito está foragido

Uma mulher foi vítima de violência por parte do próprio companheiro, em Castanhal, nordeste paraense, nesta quarta-feira (17). O caso ocorreu no bairro Santa Lídia, mais conhecido como “Milagre”. A Patrulha Maria da Penha foi acionada para averiguar a ocorrência. O suspeito permanece foragido.

No local, mais precisamente na rua Maria Maia, a vítima foi encontrada sangrando bastante com um ferimento na cabeça. Ela relatou que foi agredida pelo companheiro com chutes e socos. Logo em seguida, o agressor fugiu.

A equipe da Patrulha Maria da Penha conduziu a vítima para procedimentos médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Um boletim de ocorrência foi realizado, e as equipes policiais realizam diligências na tentativa de localizar o suspeito do crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.