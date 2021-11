Mulher de 60 anos morre vítima de incêndio em casa na Guanabara

O Corpo de Bombeiros chegou ao residencial Jardim das Oliveiras II, na rua da Pedreirinha, em cerca de 20 minutos, mas encontrou a mulher de 60 anos de idade, já carbonizada. No momento do acidente, ela estava sozinha no imóvel, onde também moram o filho, a nora e um neto dela. A informação é de que o casal e a criança teriam ido ao médico.

O capitão Kitarrara Borges, do Corpo de Bombeiros, informou que o chamado foi feito por volta das 19h50, pela vizinhança. A guarnição chegou às 20h10, as chamas já estavam debeladas, só havia um pequeno foco de incêndio no quarto, onde estava o corpo da vítima.

"Com relação ao incêndio, nós encontramos já um cenário resolvido. Os populares nos informaram da vítima, que ela estava carbonizada dentro da casa. Nós nos dirigimos ao quarto e realmente constatamos tudo", contou o oficial bombeiro.

Ele informou ainda que quando a guarnição chegou, os vizinhos já haviam entrado no imóvel e os bombeiros utilizaram o mesmo acesso, referindo-se a uma porta que estava aberta na casa. Ele não soube informar se os moradores haviam arrombado a porta para entrar na residência.

Os moradores procurados não quiseram falar sobre o ocorrido. O oficial bombeiro informou que as pessoas não falaram sobre terem ouvido o pedido de socorro da vítima. Para os bombeiros, foi informado que o casal e a criança haviam ido ao médico.

As equipes dos Bombeiros e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves iniciaram a perícia ainda nesta noite de quinta-feira, para avaliar as causas do incêndio. "Estamos levantando os depoimentos, os vestígios, todas as demais informações necessárias. Não há como afirmar uma causa, aparentemente, o incêndio começou no quarto da vítima e ia se alastrar para os demais compartimentos. A casa é pequena, com quatro, cinco compartimentos, sala, dois quartos, cozinha e o quintal. Uma casa modesta", disse o capitão Kitarrara.

Segundo o oficial, havia um aparelho de ar-condicionado no quarto, mas a mobília estava destruída pelas chamas. O fogo se concentrou no quarto em que estava a senhora, em outros locais, a mobília estava inteira.

Os bombeiros trabalharam com o auxílio de uma viatura de resgate, oficiais, táticos e oficial do dia, num total de cerca de 18 militares.