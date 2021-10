Mulher com deficiência intelectual é morta com pauladas e golpes de facão em Tucuruí

No último sábado, 02, Alessandra Pinto Serrão, uma mulher com deficiência intelectual, foi brutalmente assassinada com golpes de facão e pauladas em Tucuruí, Sudoeste Paraense. Seis pessoas foram detidas pela Polícia Militar horas depois do crime, que teria sido cometido por conta de uma dívida de 250 reais.

O homicídio foi por volta das 4h30, no bairro Beira Rio. O 13º Batalhão de Policia Militar (BPM) informou que ficou sabendo do caso logo no começo da manhã, tomando conhecimento que várias pessoas participaram do crime, que foi executado com requintes de crueldade.

Logo pela manhã, o setor de inteligência do Batalhão repassou o nome de um possível envolvido no homicídio, e os policiais fizeram várias diligências até localizarem uma residência na travessa Pio Dias, no bairro Nova Conquista, onde estavam dormindo cinco pessoas envolvidas no crime. No momento da prisão, um dos um dos suspeitos confessou o crime e delatou a participação de mais um envolvido, que foi encontrado, posteriormente, dentro de uma residência na Rua Canuto, no mesmo bairro. Ao todo, seis suspeitos foram presos, sendo quatro adultos e dois menores de 18 anos.

Todos foram conduzidos para a Seccional de Polícia Civil de Tucuruí, onde confessaram o crime e deram detalhes. Segundo eles, a vítima devia uma quantia de 250 reais para um adolescente, e como Alessandra não queria pagar, ele planejou o homicídio por vários dias. Luciel Ribeiro da Cunha, também conhecido como Caco, seria o "cabeça" do grupo, e foi quem coordenou a execução brutal de Alessandra. Todos os presos e os adolescentes apreendidos seguem à disposição da Justiça.