Mulher atropela grupo em lanche na Cidade Velha, em Belém; várias pessoas ficam feridas

Várias pessoas ficaram feridas na noite deste domingo (26) após serem atropeladas por uma mulher que dirigia um carro de passeio no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Segundo relatos de testemunhas, a motorista teria acelerado o veículo em direção a um grupo que estava em um lanche localizado na Travessa Monte Alegre, um dos pontos movimentados do bairro. O impacto atingiu diversas pessoas que estavam no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Pelo menos quatro pessoas precisaram ser levadas para uma unidade de saúde, de acordo com informações de testemunhas.

Ainda conforme os relatos de pessoas que estavam no local, a mulher apresentava supostos sinais de embriaguez no momento do atropelamento e um homem estaria no banco do carona durante a ocorrência. Não há informações oficiais sobre a realização de exame de alcoolemia ou sobre a motivação que levou a condutora a avançar com o carro.

Conforme imagens recebidas pela reportagem, é possível ver a cena de destruição no local: mesas quebradas, produtos do lanche jogados e espalhados pelo chão, além de várias pessoas mobilizadas para tentar ajudar as vítimas, inclusive a própria mulher que estava dentro do veículo. As imagens também mostram o momento em que equipes do Corpo de Bombeiros prestam atendimento aos feridos, colocando-os em macas para o encaminhamento ao hospital.

Até o momento, não há detalhes sobre os procedimentos adotados em relação à mulher que estava no volante. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.