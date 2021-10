Mulher é presa tentando vender 45 papelotes de pasta base de cocaína em Belém

Durante a tentativa de venda de mais de 40 papelotes de pasta base de cocaína, uma mulher com nome não revelado foi presa no último sábado (10), no bairro do Tapanã, em Belém. A informação foi divulgada por policiais militares do 24º Batalhão da Polícia Militar (24º BPM), que realizam a abordagem na localidade.

Equipes da unidade participavam da "Operação Saturação", realizando abordagens a veículos e pessoas em diversas vias do bairro, quando perceberam que a mulher tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes.

Ela foi revistada e os militares encontraram 45 papelotes de pasta base de cocaína. Ao ser questionada, a mulher confessou que estava vendendo a droga e informou o local onde havia mais entorpecentes escondidos.

Os militares foram até uma casa abandonada na rua Santa Lúcia e encontraram 400 papelotes da mesma droga. No total, foram apreendidos 445 papelotes de pasta base de cocaína com a suspeita.

A Polícia Militar informou que a suspeita foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Icoaraci, onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas.