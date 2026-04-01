MPPA investiga abordagem violenta de guardas municipais em Belém

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) instaurou um Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar as providências adotadas após um episódio de abordagem violenta envolvendo agentes do Grupamento de Ordem Pública, em Belém.

A medida foi determinada pelo promotor Carlos Stilianidi Garcia, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial e da Tutela Coletiva da Segurança Pública, após ampla repercussão do caso na imprensa e nas redes sociais. Logo após o ocorrido, segundo a gestão municipal, os guardas foram afastados das funções.

O episódio ocorreu na madrugada do dia 24 de março, na avenida Marquês de Herval, esquina com a travessa Timbó, no bairro da Pedreira. Imagens de câmeras de segurança mostram agentes abordando três pessoas na calçada de um bar. Durante a ação, um dos servidores, com o rosto coberto, agride um dos abordados com um soco, mesmo com a vítima de costas, e volta a agredi-la instantes depois.

Segundo o MPPA, o procedimento tem como objetivo acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelos órgãos competentes diante dos fatos. Foram incluídos como requeridos o Grupamento de Ordem Pública, a Corregedoria da Guarda Municipal de Belém e a Polícia Civil do Estado do Pará.

O caso ganhou repercussão após a divulgação das imagens. Em manifestação publicada nas redes sociais, o prefeito de Belém, Igor Normando, afirmou que a abordagem foi indevida e informou que determinou a apuração rigorosa do episódio pela Corregedoria da Guarda Municipal.