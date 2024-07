MP oferece denúncia contra suspeito de matar idoso após briga por aposta de sinuca em Parauapebas

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Parauapebas, ofereceu denúncia contra um homem suspeito de participar do assassinato de um idoso chamado Juracy Lopes Rodrigues, de 64 anos. A ação foi oferecida pelo promotor de Justiça Leon Klinsman Farias Ferreira, na quarta-feira (24 de julho). O suspeito do caso, que tem 62 anos, atualmente está preso no sistema penitenciário do Pará. Conforme a publicação do MPPA, o caso teve grande repercussão na cidade, pois a morte de Juracy ocorreu após uma briga relacionada a uma aposta em um jogo de sinuca.

O principal suspeito do crime teria efetuado disparos de arma de fogo contra Juracy no Bar do Matias, localizado no bairro União, em Parauapebas. O promotor de Justiça informou que o crime teria sido motivado por uma disputa fútil relacionada a um jogo de sinuca. A denúncia detalha que o desentendimento entre os dois começou meses antes do homicídio, quando Juracy teria zombado do suspeito durante uma discussão sobre a aposta feita no jogo de sinuca. ,

Apesar da briga inicial parecer trivial, o conflito escalou de forma violenta. Na noite do crime, Juracy foi atacado de surpresa, quando estava desarmado e distraído, sendo atingido por tiros do lado de fora do bar. As investigações revelaram que Juracy vinha sendo ameaçado pelo acusado, com o boletim de ocorrência registrado pela vítima confirmando a série de ameaças anteriores. As provas incluem imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas que identificam o acusado como o autor dos disparos.

Crime

Juracy Lopes Rodrigues, de 64 anos, foi morto a tiros na noite de 19 de abril, em Parauapebas, sudeste do Pará. O idoso foi executado com pelo menos três tiros enquanto estava sentado em um bar na esquina entre as ruas 10 e M, no Bairro União. De acordo com as informações de testemunhas que estavam no local, Juracy estava bebendo, quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta. O suspeito se aproximou e disparou três vezes contra o peito de Juracy, que morreu no local. Em seguida, o motociclista fugiu. Assustadas, algumas pessoas que estavam no bar fugiram do local correndo. No momento do crime, moradores informaram à PM que o crime poderia ter sido motivado por um desentendimento envolvendo política. Ainda confirmaram que o idoso estava sendo ameaçado.