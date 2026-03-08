Mototaxista morre em acidente na PA-151 em Mocajuba
Vítima foi identificada como Nazareno e era pessoa muito conhecida na cidade; Polícia investiga as circunstâncias do acidente
Um acidente automobilístico deixou consternados os moradores do município de Mocajuba, no nordeste do Estado do Pará. Isso porque essa situação no trânsito verificada no sábado (7) à noite resultou na morte do mototaxista de prenome Nazareno, muito conhecido na cidade. O acidente ocorreu na rodovia PA-151, nas proximidades da localidade de Igarapé Grande, perto do posto de saúde da comunidade.
Dado o impacto do acidente, o motociclista ficou muito ferido. Nazareno acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local da ocorrência.
Desde então, a Polícia levanta informações para identificar as circunstâncias nas quais ocorreu o acidente que provocou a morte do mototaxista Nazareno.
A Reportagem do Grupo Liberal continua levantando mais informações sobre esse caso.
