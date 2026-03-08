Mototaxista morre em acidente na PA-151 em Mocajuba

Um acidente automobilístico deixou consternados os moradores do município de Mocajuba, no nordeste do Estado do Pará. Isso porque essa situação no trânsito verificada no sábado (7) à noite resultou na morte do mototaxista de prenome Nazareno, muito conhecido na cidade. O acidente ocorreu na rodovia PA-151, nas proximidades da localidade de Igarapé Grande, perto do posto de saúde da comunidade.

Dado o impacto do acidente, o motociclista ficou muito ferido. Nazareno acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local da ocorrência.

Desde então, a Polícia levanta informações para identificar as circunstâncias nas quais ocorreu o acidente que provocou a morte do mototaxista Nazareno.

A Reportagem do Grupo Liberal continua levantando mais informações sobre esse caso.