Motoristas de app desaparecem após corrida com destino ao Pará

Duas famílias de Teresina (PI) estão buscando desesperadamente por notícias de dois homens que atuam como motoristas de aplicativo e teriam aceitado uma corrida no último dia 2 de dezembro, uma quinta-feira, com destino ao estado do Pará. Eles desapareceram depois que chegaram no município de Grajaú, no estado do Maranhão, onde não deram mais notícias. As informações são do portal Correio de Carajás.

Antônio Alexandre da Silva Santos e Kaio Vinicius Carvalho Medeiros saíram de casa sem detalhar o destino da corrida. Apenas um deles, Antônio, comentou com a namorada que os dois fariam uma viagem e que manteria o contato com ela no decorrer do trajeto. Porém, a última mensagem enviada por ele foi ao chegar no município maranhense de Grajaú.

Daí em diante nenhum deles fez qualquer comunicação. A família de Kaio, iniciou uma busca pela localização do aparelho celular dele, que foi encontrado na BR-226, em Grajaú. O Grupo Correio também foi contatado para que divulgasse a informação sobre o desaparecimento dos dois motoristas, mas, até o momento não há notícias do paradeiro deles.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização de Antônio Alexandre da Silva Santos e Kaio Vinicius Carvalho Medeiros deve entrar em contato pelo número (86) 9568-5637 e falar com Maria Rosimery Gaspar da Silva ou Henrique Garcia.