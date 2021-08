'Bem modelo de jornal, da capa policial', escreveu motorista envolvido em acidente fatal em Belém

O motorista do Ford Ka prata que aparece nas imagens que circulam nas redes sociais em suposta perseguição a um Honda Civic, na madrugada desta quinta-feira (26), na avenida Nazaré, foi identificado como Allan Rocha.

(Reprodução: Redes Sociais)

Ele está internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde também se encontra a mulher que estava no banco do passageiro do Ford Ka, identificada como Nicole Monteiro Dias. O estado de saúde deles não foi divulgado.

A perseguição, que teria começado após uma briga por causa de poluição sonora, no Portal da Amazônia, terminou com a morte de duas pessoas e deixou outras três feridas.

Nas redes sociais, Allan se apresenta como motociclista, analista de sistemas, consultor empresarial, sócio proprietário de uma loja de venda e troca de carros, e amante de tiro esportivo.

Legenda (Reprodução: Redes Sociais)

Nas pouco mais de 20 fotos postadas no perfil do rapaz, ele ostenta momentos de diversão regados a bebida alcoólica, passeios e esportes.

E uma de suas postagens, Allan, que aparece em uma foto sem camisa, exibindo uma tatuagem no braço, escreveu na legenda: “Bem modelo de jornal, da capa policial”.