Motorista que dirigia picape roubada foge da Polícia Militar e capota veículo no Pará

Ao fugir da Polícia Militar, um homem que dirigia uma picape roubada capotou o veículo, na rodovia BR-316, no município de Santa Izabel, neste sábado (17). O acidente ocorreu por volta das 8h40, no KM 58 daquela rodovia federal.

Uma guarnição do 5º BPM, cuja sede é em Castanhal, foi informada, pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop), sobre um veículo Hilux que havia sido roubado em Belém e seguia em direção a Castanhal, pela BR 316. A informação inicial é que poderia haver refém a bordo. A guarnição se deslocou, então, até a barreira da PRF, em Castanhal, quando viu um veículo com aquelas mesmas características.

Ao perceber a presença dos militares, o motorista fez uma conversão em alta velocidade no posto da PRF e retornou, desta vez, no sentido contrário e com destino a Santa Izabel do Pará. Os policiais militares informaram que fizeram o acompanhamento do veículo em fuga, que pegou a contramão da via em alta velocidade. Logo depois, o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu em uma vala. O condutor fugiu para área de mata. No veículo, só havia mesmo o motorista.

Logo depois chegou ao local um policial rodoviário federal, filho da vítima de assalto. O roubo ocorreu no bairro Sideral, em Belém. As guarnições realizaram diligências à procura do motorista, descrito fisicamente como um homem magro, alto, branco e que estava sem camisa.